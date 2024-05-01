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Единственный советский фильм, в котором, по мнению пользователей Сети, показаны здоровые отношения

Пользователи Сети назвали советский фильм, в котором показаны здоровые отношения

1:23
Кино

В последнее время зрители критически относятся к любовным отношениям героев советских фильмов и любят подмечать детали, которые говорят о том, что союз тех или иных персонажей вряд ли можно назвать счастливым и гармоничным.

Пользователи Сети назвали советский фильм, в котором показаны здоровые отношения
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Rodríguez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если раньше, к примеру, зрители восхищались историей в мелодраме "Москва слезам не верит", то теперь они склонны видеть в Гоше лишь эгоиста и манипулятора и никак не мужчину, способного подарить счастье женщине, которая много лет жила без любви.

Несмотря на скептическое отношение к экранной любви советских героев, пользователи Сети всё же выделили один фильм, в котором показаны отношения, которые по современным меркам достойны восхищения. Речь идёт о "Весне на Заречной улице".

В советское время к героине фильма Татьяне Сергеевне относились как к холодной и бесчувственной девушке. Теперь же её воспринимают как человека, который знает себе цену и обладает гордостью в хорошем смысле этого слова. Она защищает личные границы и не позволяет их пересечь кому попало, таким образом помогая Саше Савченко измениться в лучшую сторону.

Герои "Весны на Заречной улице" не манипуляторы. У них нет желания уколоть друг друга в случае обиды. Они в любой ситуации относятся друг к другу с уважением.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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