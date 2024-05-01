Сергей Жуков о выборе актёра для фильма о группе "Руки вверх!": "Второго Жукова просто нет"

Сергей Жуков рассказал о съёмках фильма, посвящённого группе "Руки вверх!"

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Сергей Жуков рассказал, что уже полгода ведутся съёмки фильма о группе "Руки вверх!", лидером которой он является.

Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В июле планируется отснять финальные сцены в Лужниках. Музыкант раскрыл, что фильм будет приключенческим и частично детективным. Он заставит зрителей поволноваться за героев, и этот накал эмоций будет держаться до последних кадров.

Жуков рассказал, что в фильме будет участвовать несколько актёров, сыгравших его. Найти подходящего кандидата было непросто, и в итоге выбор пал на артиста, который внешне не очень похож на певца, но зато очень близок к нему по энергетике и мировоззрению.

"Мы полгода искали актёра. Это было очень сложно, потому что надо было показать разные периоды жизни. Пусть это пафосно прозвучит, но второго Жукова так и не нашлось, его просто нет. Мы пересмотрели 570 актёров. Меня в детстве сыграл мой сын Энжел. Я сыграю самого себя в финале. Но большую часть фильма меня играет парень, который не очень похож, но он мой двойник по духу, энергетике", — рассказал Жуков в беседе с aif.ru.

Музыкант добавил, что он берёт артиста с собой на гастроли, чтобы тот привык к обстановке и легче вжился в роль.