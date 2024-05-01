Мишина времени, Петренко и виниры: за что пользователи Сети раскритиковали фильм "Блиндаж"

За что зрители критикуют фильм "Блиндаж"

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

В последние годы российские режиссёры снимают достаточное количество военных фильмов, однако далеко не все из них приходятся по вкусу зрителям. Так получилось и с фильмом "Блиндаж".

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению пользователей Сети, в этом фильме нет ничего нового и оригинального, сценаристы просто слепо подражали другой военной ленте "Мы из будущего". Сюжет "Блиндажа" и правда наводит на такие мысли: копатели нашли в лесу блиндаж, который оказался машиной времени, и попали в самое пекло Великой Отечественной войны.

Зрители остались недовольны и актёрской игрой. Они недоумевают, почему девушка-офицер советских времён имеет модельную внешность, мелированные волосы и носит виниры.

Последней каплей, по признанию комментаторов, стало участие Игоря Петренко, который уже явно отсылает к "Мы из будущего".