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Мишина времени, Петренко и виниры: за что пользователи Сети раскритиковали фильм "Блиндаж"

За что зрители критикуют фильм "Блиндаж"

0:54
Кино

В последние годы российские режиссёры снимают достаточное количество военных фильмов, однако далеко не все из них приходятся по вкусу зрителям. Так получилось и с фильмом "Блиндаж".

За что зрители критикуют фильм "Блиндаж"
Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По мнению пользователей Сети, в этом фильме нет ничего нового и оригинального, сценаристы просто слепо подражали другой военной ленте "Мы из будущего". Сюжет "Блиндажа" и правда наводит на такие мысли: копатели нашли в лесу блиндаж, который оказался машиной времени, и попали в самое пекло Великой Отечественной войны.

Зрители остались недовольны и актёрской игрой. Они недоумевают, почему девушка-офицер советских времён имеет модельную внешность, мелированные волосы и носит виниры.

Последней каплей, по признанию комментаторов, стало участие Игоря Петренко, который уже явно отсылает к "Мы из будущего".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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