Мишина времени, Петренко и виниры: за что пользователи Сети раскритиковали фильм "Блиндаж"

В последние годы российские режиссёры снимают достаточное количество военных фильмов, однако далеко не все из них приходятся по вкусу зрителям. Так получилось и с фильмом "Блиндаж".
По мнению пользователей Сети, в этом фильме нет ничего нового и оригинального, сценаристы просто слепо подражали другой военной ленте "Мы из будущего". Сюжет "Блиндажа" и правда наводит на такие мысли: копатели нашли в лесу блиндаж, который оказался машиной времени, и попали в самое пекло Великой Отечественной войны.
Зрители остались недовольны и актёрской игрой. Они недоумевают, почему девушка-офицер советских времён имеет модельную внешность, мелированные волосы и носит виниры.
Последней каплей, по признанию комментаторов, стало участие Игоря Петренко, который уже явно отсылает к "Мы из будущего".
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