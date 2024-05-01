Культовый герой, которого сыграли три актёра разных поколений: пропасть между ними очевидна

Культовый герой, которого сыграли три актёра разных поколений

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В 1964 году был издан детский роман Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" о шоколаднике Вилле Вонке.

Фото: flickr.com by PascalSijen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первой экранизацией романа стал фильма Мэла Стюарта "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года. По мнению критиков, Джин Уйалдер идеально подошёл на роль мастера шоколадных дел, однако сейчас этот фильм немного подзабыт.

О Вонке в исполнении Уайлдера чаще вспоминают по знаменитому мему, для создания которого взяли кадр из фильма. Этот мем используют, когда хотят показать недоверие к собеседнику, собирающемуся рассказать какую-нибудь небылицу. Мем получил название "Ну давай, расскажи мне".

Второй экранизацией стал фильм Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом, снятый в 2005 году. Фильм получился ярким и красочным, Депп показал сложность и неоднозначность характера героя, пережившего трудное детство, однако критики посчитали, что такой Вонка получился слишком странным и почему-то похожим на Майкла Джексона.

В 2003 году Джоби Тэлбот снял фильм "Вонка" по тому же сюжету с Тимоти Шаламе в главной роли. В этой экранизации помимо всего прочего показана предыстория Вонки, когда он ещё не стал владельцем шоколадной фабрики и блуждал по городу в поисках ночлега и пропитания.

Если Депп передал образ одинокого улыбчивого циника, склонного к чёрному юмору, то Шаламе, напротив, получился очень милым и добрым, что также не понравилось критикам, которые отметили, что Вонка не должен быть настолько "белым и пушистым". Впрочем, каждый режиссёр показал собственное видение "шоколадного волшебника", и каждое из этих прочтений по-своему интересно и заслуживает внимания.