Кир Булычёв положительно относился к "Гостье из будущего", но другой фильм про Алису Селезнёву страшно не любил

Фильм по какой из своих книг Булычёв считал худшим

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Поначалу Кир Булычёв с удовольствием брался писать продолжения приключений Алисы Селезнёвой и фильм "Гостья из будущего" оценивал положительно. Наташа Гусева, сыгравшая главную героиню, казалась ему подходящей для этого образа.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Со временем Булычёву стала надоедать история Алисы, он писал о ней уже с меньшим энтузиазмом. Это сказалось и на экранизации его романа "Остров ржавого генерала". Книга была предназначена для детей и подростков, однако в ней поднимались серьёзные политические вопросы, что не нашло отклика у читателей. Фильм по этой книге тоже не имел успеха.

По мнению многих зрителей и самого писателя, режиссёр сделал неудачный выбор, взяв на роль Алисы Катю Прижбиляк, которая была совсем не похожа на девочку, которую он придумал.

"Добропорядочная девочка не вызвала у зрителей никакого интереса. И фильм провалился, никто его не знал", — с печалью отмечал Булычёв.

Также сложным моментом стал маленький бюджет, поэтому роботы в фильме получились неубедительными. Их создавали из старых вёдер, что совершенно недопустимо для режиссёров, снимающих качественную фантастику.