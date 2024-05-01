Тёмная сторона Уолта Диснея: малоизвестные мультфильмы, от которых захочется зажмуриться и спрятаться под одеяло

Малоизвестные и жуткие мультфильмы Уолта Диснея

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Мультфильмы Уолта Диснея любимы зрителями всего мира. Это добрые и весёлые истории о Микки Маусе, Русалочке, Алладине, Плато и других милых и забавных персонажах. Не все знают, что в начале творческого пути компания Диснея создавала жуткие мультики в стиле хоррор, объединённые названием "Глупые симфонии", которые могут напугать даже самого смелого малыша.

Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Дом с призраками", 1929

Микки Маус оказывается заперт в заброшенном зловещем доме. Ему предстоит встреча с самой смертью, которая заставит его играть на пианино. Несчастный мышонок играет бодрящую мелодию, и во время музицирования выясняется, что в доме ещё полно и других жутких обитателей. Микки аккомпанирует скелетам, и они пускаются в пляс. Мультфильм длится шесть минут. Удивительно, как за это время Микки Маус не поседел.

"Адские колокола", 1929

Этот мультфильм ещё более страшный, чем предыдущий, потому что на этот раз действие происходит в самом аду и, конечно, не без участия дьявола. Рядом с ним обитают всевозможные монстры и черти, а также корова, дающая вместо молока огонь, и Цербер, которому пытаются скормить маленького чёртика, но тот ловко уворачивается от огромного пса.

"Танец скелетов", 1929

Этот мультфильм поклонники Диснея любят смотреть на Хэллоуин, и он действительно подходит для самого мрачного и таинственного праздника. У скелетов на экране у самих происходит своеобразный праздник. Они поднимаются из могил, чтобы повеселиться, устраивают лихие пляски и играют на "инструменте" в виде своего собрата.

"Безумный доктор", 1933

Таинственный незнакомец похищает Плуто и привозит его в зловещий замок, чтобы доктор-учёный проводил над бедным псом жестокие эксперименты. Микки Маус спешит на помощь другу, но на его пути постоянно встают препятствия в виде скелетов, которые всеми силами пытаются помешать мышонку. Кроме Плуто, в замке есть ещё одна пленница — постоянно рыдающая курица. В финале зрителей ждёт неожиданная развязка.