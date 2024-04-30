Составлен список голливудских актёров, которые бьют все рекорды по количеству "смертей"

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Составлен список голливудских актёров, которые чаще других "умирают" в кадре

1:40
Кино

В кино нередко за некоторыми актёрами закрепляются определённые амплуа. Также можно часто видеть, что один и тот же актёр из фильма в фильм выполняет одно и то же действие, например, умирает. "Наше радио" составило список голливудских актёров, герои которых далеко не всегда доживают до финала в фильмах со своим участием.

Составлен список голливудских актёров, которые чаще других "умирают" в кадре
Фото: unsplash.com by Robert Wnuk is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В фильмографии Джона Хёрта насчитывается более 250 фильмов, а его герои погибали в 48 фильмах. Кристофер Ли не сильно отстаёт от Хёрта: он играл умирающих людей 45 раз. Частично это связано с тем, что в основном ему дают роли злодеев, которые рано или поздно получают по заслугам.

Винсент Прайс часто изображает смерть перед камерой для того, чтобы порадовать зрителей очередным хоррором, в котором его персонажи сталкиваются с жуткими монстрами, не дающими шансов на спасение. Герои Микки Рурка гибнут в каждом третьем фильме, а герои Дэнни Трехо — почти во всех фильмах.

Женские персонажи погибают реже, чем мужские, однако Шарлиз Терон стала актрисой, которая ещё немного — и могла бы посоперничать со своими коллегами-мужчинами. Её героини умирали в фильмах целых 16 раз.

Оскару Айзеку тоже часто приходилось "прощаться с жизнью" на экране. Актёру это порядком поднадоело, и он даже просил режиссёров вносить изменения в сценарии, чтобы хотя бы иногда его герои могли пожить в сценах перед финальными титрами.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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