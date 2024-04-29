О популярных героях Астериксе и Обеликсе создадут новый фильм

Про Астерикса и Обеликса создадут новый фильм. Об этом пишет издание "Variety".
Сообщается, что компании "Studiocanal" и "Editions Albert René" заключили специальное соглашение. Согласно договорённости, они снимут общую картину про популярных героев. Пока детали сюжета, актёры, режиссёр и другие подробности предстоящего проекта не сообщаются.
Последний фильм про персонажей вышел в 2023 году и назывался "Астерикс и Обеликс: Поднебесная". Действие картины происходит в 50-м году до нашей эры. Принцесса Сюан-ди просит Обеликса и Астерикса о помощи в освобождении её страны. Герои соглашаются выручить девушку и отправляются в Китай. Однако туда же начинает путь и Юлий Цезарь.
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