Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали, пишет "The Washington Post".
Пресс-агент сообщил, что на его здоровье сказалась транспортировка из одного места лишения свободы в другое.
"Ему нужно много физической помощи. У него много проблем. Ему делают все анализы. Его здоровье — это просто катастрофа", — заявил адвокат Артур Айдал.
Недавно стало известно, что с Харви Вайнштейна сняли обвинение в сексуальном насилии, которое ему вынесли в 2020 году. Однако продюсер всё равно останется в тюрьме, так как в 2022-м его снова признали виновным в изнасиловании.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.