Оскароносного продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн оказался в больнице

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Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали, пишет "The Washington Post".

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Пресс-агент сообщил, что на его здоровье сказалась транспортировка из одного места лишения свободы в другое.

"Ему нужно много физической помощи. У него много проблем. Ему делают все анализы. Его здоровье — это просто катастрофа", — заявил адвокат Артур Айдал.

Недавно стало известно, что с Харви Вайнштейна сняли обвинение в сексуальном насилии, которое ему вынесли в 2020 году. Однако продюсер всё равно останется в тюрьме, так как в 2022-м его снова признали виновным в изнасиловании.