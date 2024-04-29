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Оскароносного продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн оказался в больнице

0:44
Кино

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали, пишет "The Washington Post".

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн оказался в больнице
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Пресс-агент сообщил, что на его здоровье сказалась транспортировка из одного места лишения свободы в другое. 

"Ему нужно много физической помощи. У него много проблем. Ему делают все анализы. Его здоровье — это просто катастрофа", — заявил адвокат Артур Айдал

Недавно стало известно, что с Харви Вайнштейна сняли обвинение в сексуальном насилии, которое ему вынесли в 2020 году. Однако продюсер всё равно останется в тюрьме, так как в 2022-м его снова признали виновным в изнасиловании.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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