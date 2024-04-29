Актёр Камерон Монахэн рассказал, какие декорации будут в фильме "Трон 3"

Актёр Камерон Монахэн заявил, что декорации в фильме "Трон 3" феноменальные

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Камерон Монахэн рассказал журналистам портала "Collider" о предстоящем фильме "Трон 3".

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что декорации в картине действительно "феноменальные".

"Иногда я приходил на съёмочную площадку даже в свои выходные дни, так как декорации были не просто потрясающими, а феноменальными. Я бы с удовольствием посмотрел, как они будут выглядеть в фильме", — сказал актёр.

Проект должен выйти на большие экраны 10 октября 2025 года. Это будет продолжение истории про кибервселенную, в которой проживают люди, наделённые настоящими чувствами. Кроме того, в мире царит диктатура и идут гладиаторские бои.