Актёр Камерон Монахэн рассказал журналистам портала "Collider" о предстоящем фильме "Трон 3".
Он заявил, что декорации в картине действительно "феноменальные".
"Иногда я приходил на съёмочную площадку даже в свои выходные дни, так как декорации были не просто потрясающими, а феноменальными. Я бы с удовольствием посмотрел, как они будут выглядеть в фильме", — сказал актёр.
Проект должен выйти на большие экраны 10 октября 2025 года. Это будет продолжение истории про кибервселенную, в которой проживают люди, наделённые настоящими чувствами. Кроме того, в мире царит диктатура и идут гладиаторские бои.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.