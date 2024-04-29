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Актёр Камерон Монахэн рассказал, какие декорации будут в фильме "Трон 3"

Актёр Камерон Монахэн заявил, что декорации в фильме "Трон 3" феноменальные

0:43
Кино

Актёр Камерон Монахэн рассказал журналистам портала "Collider" о предстоящем фильме "Трон 3". 

Актёр Камерон Монахэн заявил, что декорации в фильме "Трон 3" феноменальные
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что декорации в картине действительно "феноменальные".

"Иногда я приходил на съёмочную площадку даже в свои выходные дни, так как декорации были не просто потрясающими, а феноменальными. Я бы с удовольствием посмотрел, как они будут выглядеть в фильме", — сказал актёр.

Проект должен выйти на большие экраны 10 октября 2025 года. Это будет продолжение истории про кибервселенную, в которой проживают люди, наделённые настоящими чувствами. Кроме того, в мире царит диктатура и идут гладиаторские бои.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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