Дрон со съёмок фильма "Авиатор" перепутали с БПЛА-разведчиком

Рыбак перепутал квадрокоптер с БПЛА-разведчиком

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

На днях рыбак обнаружил квадрокоптер со съёмок фильма "Авиатор" режиссёра Егора Кончаловского. Однако перепутал его с БПЛА-разведчиком. Об этом пишет Telegram-канал "Mash".

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что мужчина нашёл дрон у санатория МВД в Одинцовском районе столицы. Рыбак сразу позвонил в полицию. Место нахождения квадрокоптера оцепили, а сам предмет изъяли. Тем не менее оказалось, что это вовсе не БПЛА-разведчик, как сначала подумал мужчина.

Дрон был утерян в конце февраля. Тому, кто его найдёт, обещали вознаграждение. По данным "Mash", рыбак не получил приз: квадрокоптер передали съёмочной группе сотрудники полиции.