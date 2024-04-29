Дрон со съёмок фильма "Авиатор" перепутали с БПЛА-разведчиком

На днях рыбак обнаружил квадрокоптер со съёмок фильма "Авиатор" режиссёра Егора Кончаловского. Однако перепутал его с БПЛА-разведчиком. Об этом пишет Telegram-канал "Mash".
Сообщается, что мужчина нашёл дрон у санатория МВД в Одинцовском районе столицы. Рыбак сразу позвонил в полицию. Место нахождения квадрокоптера оцепили, а сам предмет изъяли. Тем не менее оказалось, что это вовсе не БПЛА-разведчик, как сначала подумал мужчина.
Дрон был утерян в конце февраля. Тому, кто его найдёт, обещали вознаграждение. По данным "Mash", рыбак не получил приз: квадрокоптер передали съёмочной группе сотрудники полиции.
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