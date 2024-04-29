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Это какая-то грязь: Михаил Боярский не в восторге от татуировок на теле его внучки

Михаил Боярский назвал грязью татуировки на женском теле

0:46
Кино

Популярный российский актер театра и кино Михаил Боярский, известный также, как успешный музыкант и певец, обладающий уникальным тембром голоса, высказался против татуировок на женском теле.

Михаил Боярский назвал грязью татуировки на женском теле
Фото: commons.wikimedia.org by Анастасія Федоренко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда его спросили о возможном появлении татуировок у внучки Екатерины, он ответил, что это ее выбор. Но подчеркнул, что лично он не в восторге от этого.

"Это какая-то грязь на теле, ужасно", — уточнил актер свое мнение на этот счет.

Михаил Боярский только от журналистов узнал, что у его внучки Екатерины уже есть несколько татуировок и она планирует нанести еще одну. Дело в том, что его занятость в театре не оставляет ему достаточно времени на общение с близкими.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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