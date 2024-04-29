Это какая-то грязь: Михаил Боярский не в восторге от татуировок на теле его внучки

Популярный российский актер театра и кино Михаил Боярский, известный также, как успешный музыкант и певец, обладающий уникальным тембром голоса, высказался против татуировок на женском теле.
Когда его спросили о возможном появлении татуировок у внучки Екатерины, он ответил, что это ее выбор. Но подчеркнул, что лично он не в восторге от этого.
"Это какая-то грязь на теле, ужасно", — уточнил актер свое мнение на этот счет.
Михаил Боярский только от журналистов узнал, что у его внучки Екатерины уже есть несколько татуировок и она планирует нанести еще одну. Дело в том, что его занятость в театре не оставляет ему достаточно времени на общение с близкими.
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