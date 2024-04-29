Трилогия Питера Джексона "Властелин колец" в новом формате вернется в кинотеатры уже этим летом

Питер Джексон анонсировал возвращение на экраны новой версии "Властелина колец"

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Трилогия оскароносного режиссера Питера Джексона "Властелин колец" возвращается в новом формате. Компания Warner Bros. в сотрудничестве с Fathom Events выпускает расширенное издание и версию в формате 4K Ultra HD, которые режиссер переработал в 2020 году.

Фото: YouTube канал Трейлеры к фильмам by Скриншот видео YouTube канала Трейлеры к фильмам is licensed under public domain

Фильмы будут демонстрироваться в течение трех дней на выставках сетей-участниц Fathom Events, таких как AMC, Cinemark и Regal.

Кроме того, в этом году ожидается второй сезон сериала "Властелин колец: Кольца власти" на Prime Video и аниме-фильм "Властелин колец: Война рохирримов" от Warner Bros., в котором рассказывается история Хелма Руки-Молота, правившего более чем за 250 лет до событий "Властелина колец". События нового фильма разворачиваются в той же вселенной, что и трилогия Джексона.