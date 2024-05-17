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3 момента сериала "Великолепный век", которые никогда не происходили в реальности

Эти моменты в "Великолепном веке" никак не могли быть правдой

1:17
Кино

Сериал "Великолепный век" полюбился многим зрителям. В нём показали становление Хюррем — обычной девушки, которая смогла стать султаншей. Однако не все моменты в ленте могли происходить на самом деле. Рассказываем о некоторых из них.

Эти моменты в "Великолепном веке" никак не могли быть правдой
Фото: commons.wikimedia.org by Shahrya.dehghani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фиолетовый платок

В первой же серии главная героиня Александра получает от султана фиолетовый платок. Таким образом он позвал её на хальвет — провести с ним ночь. На самом деле нет никаких подтверждений, что этот предмет использовался для приглашения наложниц в покои правителя. 

Роды Хюррем

В сериале Хюррем рожает лёжа наследников Османской империи. Однако в жизни всё было по-другому. Султаншу усаживали в специальное кресло с высокими подлокотниками. На нём и происходило таинство рождения.

Портрет султанши и Сулеймана

В "Великолепном веке" во дворец приезжает художник Лука, который создаёт портрет Хюррем и Сулеймана. В действительности подобного не могло произойти. Дело в том, что картины с натуры были строго запрещены. Более того, лицо султанши могли видеть только другие женщины, евнухи и правитель.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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