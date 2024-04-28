Компания Marvel тайно доснимает фильм "Дэдпул и Росомаха"

Инсайдер Даниэль Рихтман в аккаунте соцсети рассказал, что компания Marvel сейчас тайно доснимает фильм "Дэдпул и Росомаха".
Причины решения он не назвал, однако сообщил, что процесс закончится в мае. Тем не менее, по словам Даниэля Рихтмана, ситуация никак не повлияет на сроки выхода фильма на экраны. Премьера состоится в конце июля.
Ранее режиссёр Шон Леви заявил, что смотреть картину "Дэдпул и Росомаха" можно будет без знания прошлых 2-х частей. Фильм ориентирован на широкую аудиторию: как на поклонников, так и на зрителей, которые не знакомы со вселенной проекта.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".