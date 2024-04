Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова сравнила лай собак и критику хейтеров

Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова сравнила лай собак с критикой хейтеров. Об этом она заявила изданию "Телепрограмма".

