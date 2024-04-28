Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова сравнила лай собак и критику хейтеров

Валентина Рубцова провела аналогию между лаем собак и критикой хейтеров

Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова сравнила лай собак с критикой хейтеров. Об этом она заявила изданию "Телепрограмма".

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Актриса сообщила, что не может злиться на недоброжелателей, поскольку они несчастны.

"Я не могу даже на них злиться. Ну вот идёте вы по улице, лает какой-то пёс. Вы проходите мимо. Похожая ситуация с хейтерами. Собачка лает, караван идёт. И я же актриса, поэтому представляю, какая несчастная жизнь может быть у этого человека", — поделилась она.

Валентина Рубцова добавила, что прислушивается лишь к конструктивной критике, которая исходит от близких людей.

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Василий Ливанов провёл аналогию между Аллой Пугачёвой и мыльными пузырями.