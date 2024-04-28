Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить водный кефир?
От сердца к сердцу: лучшие фильмы для романтического вечера
Дизайнеры посоветовали, как украсить зону возле дивана в гостиной
Как собаки узнают о возвращении хозяина
Как создать клумбу непрерывного цветения
Призёр ЧМ Малышко уверен, что без россиян мировой биатлон ждёт деградация
Кардиолог Чехоева: завышенный пульс может оказаться причиной возникновения тромбов
Конструкторы отчитались о создании системы управления для пассажирского сверхзвуковог
Как продлить жизнь собаке
Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова сравнила лай собак и критику хейтеров

Валентина Рубцова провела аналогию между лаем собак и критикой хейтеров

Кино

Звезда сериала "Универ" Валентина Рубцова сравнила лай собак с критикой хейтеров. Об этом она заявила изданию "Телепрограмма".

Валентина Рубцова провела аналогию между лаем собак и критикой хейтеров
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актриса сообщила, что не может злиться на недоброжелателей, поскольку они несчастны.

"Я не могу даже на них злиться. Ну вот идёте вы по улице, лает какой-то пёс. Вы проходите мимо. Похожая ситуация с хейтерами. Собачка лает, караван идёт. И я же актриса, поэтому представляю, какая несчастная жизнь может быть у этого человека", — поделилась она.

Валентина Рубцова добавила, что прислушивается лишь к конструктивной критике, которая исходит от близких людей.

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр Василий Ливанов провёл аналогию между Аллой Пугачёвой и мыльными пузырями.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Как удалить пень с участка
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Основные ошибки в путешествиях: советы для новичков
Как создать идеальные брови визуально, если их нет
Автоэксперт Иванский провел анализ и назвал признаки поддельных автозапчастей
Мошенники вторгались в квартиры московских пенсионеров под видом ремонтников
Почему стоит установить автополив в саду
Что грозит водителю за игнорирование требования ГИБДД остановиться
Президент РПЛ хочет, чтобы тренер руководил максимум двумя командами за сезон
Эксперты: для предупреждения рака кожи следует использовать солнцезащитный крем
Китай работает над инновационными субмаринами с лазерными двигателями
Восемь вещей, которые любят все кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников