Причины, по которым новая "Кавказская пленница" с Шаракоисом и Задорожной не имела шансов на успех

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Новая "Кавказская пленница" изначально была обречена на провал

2:00
Кино

Режиссёр Максим Воронков возлагал большие надежды на ремейк "Кавказской пленницы" Леонида Гайдая, который он снял в 2014 году. Воронков думал, что новое прочтение киноклассики поможет приобщить молодёжь к советскому кино, но получил обратный результат: в лучшем случае зрители были разочарованы, в худшем — разгневаны.

Новая "Кавказская пленница" изначально была обречена на провал
Фото: commons.wikimedia.org by Камалян001 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Никто не мог понять, для чего Воронкову понадобилось снимать новую "Кавказскую пленницу", если актёры не играли, а просто копировали персонажей из старого фильма, не внося в свои роли никакой индивидуальности.

Шутки в "Кавказской пленнице!" оказались плоскими и несмешными. Например, когда герои поднимают тосты за гаджеты, можно подумать, будто новые технологии только что появились в мире. Такой ход был придуман для того, чтобы подчеркнуть, что действие происходит в современности, но эта попытка оказалась неуклюжей. Кроме того, некоторые шутки звучат не просто глупо, но и пошло.

Также оказался неудачным подбор музыки. Если Гайдай уделял большое внимание музыкальному оформлению фильма, то Воронков просто взял известные попсовые песни 2000-х, например, песню "Метко" Евы Польны, и, не задумываясь, насколько они уместны, вставил их в разные эпизоды.

Фильм не только провалился в прокате, но и повредил карьере Дмитрия Шаракоиса, исполнившего роль Шурика. После выхода ремейка "Кавказской пленницы" ему перестали давать роли, а Максиму Воронкову и вовсе запретили снимать кино, хотя раньше у него бывали неплохие работы.

Зрители в один голос говорили, что ни Анастасия Задорожная, ни Дмитрий Шаракоис, ни другие актёры не смогли превзойти Александра Демьяненко, Наталью Варлей и прочих звёзд, снявшихся в старой доброй "Кавказской пленнице" 1966 года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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