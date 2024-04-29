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Светлана Дружинина о своих отношениях с Эльдаром Рязановым: "Это больше, чем обида. Это уже месть"

Светлана Дружинина рассказала, за что на неё обиделся Эльдар Рязанов

1:51
Кино

Режиссёр Светлана Дружинина в молодости была очень привлекательной девушкой. Её красотой восхищались многие. Она окончила хореографическое училище при Большом театре и умела держаться перед камерой. Светлана Сергеевна начинала свою карьеру как актриса и была находкой для любого режиссёра.

Светлана Дружинина рассказала, за что на неё обиделся Эльдар Рязанов
Фото: commons.wikimedia.org by Photographer: C. Clark is licensed under Creative Commons CC0 License

Эльдар Рязанов тоже хотел снять Дружинину и, готовясь к съёмкам комедии "Дайте жалобную книгу", пригласил её на пробы. Он собирался дать ей роль официантки, но Дружинина не захотела её играть, потому что до этого уже сыграла продавщицу в фильме "За витриной универмага".

"Прочитала сценарий, вроде бы ничего. Пришла на пробы. Анатолий Мукасей был оператором этого фильма. Но когда стала произносить текст своей героини — официантки Клавы, поняла, что не хочу этого делать. Первая картина — "За витриной универмага", и теперь ещё официантка! Отказалась. Вместо себя привела свою подругу — замечательную актрису Татьяну Гаврилову, и она сыграла здорово!" — рассказала Дружинина в интервью изданию PROZVEZD.

С того момента Рязанов прекратил любое общение с Дружининой и перестал приглашать её в свои фильмы. Поначалу она объясняла это лишь сложным характером режиссёра, но когда он не позвал Дружинину даже в "Кинопанораму", ведущим которой он был, она поняла, что дело не только в крутом нраве Эльдара Александровича.

"Это было больше, чем обида. Это уже месть", — поделилась Дружинина в том же интервью.

Лишь незадолго перед смертью Рязанов пообщался с той самой актрисой, которая когда-то отказала ему и в дальнейшем стала режиссёром "Гардемаринов", и наконец-то сумел её простить.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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