Звезда "Обоюдного согласия" Илана Юрьева сообщила, что не станет участвовать в откровенных сценах

Актриса Илана Юрьева заявила, что не будет играть в откровенных сценах

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Обоюдное согласие" Илана Юрьева заявила, что не станет участвовать в съёмках откровенных сцен. Её слова приводит издание "StarHit".

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актриса сообщила, что не стесняется своего тела. Однако, по её словам, если для роли потребуется раздеться, то она не станет этого делать.

"Но если понадобится для роли раздеться, то предпочту, чтобы меня заменил дублёр. Пока с мужем Дмитрием не обсуждали этот вопрос. А про себя и свою форму я и так всё знаю — когда хорошо выгляжу, когда чуть расслабилась и надо вернуться к тренировкам", — добавила Илана Юрьева.

Она также отметила, что в "Обоюдном согласии" у неё была "эмоциональная роль". Актриса заверила, что после съёмок в ленте точно не может остаться стеснения.

"В "Обоюдном согласии" у меня очень эмоциональная роль: у моей героини есть сцена с исповедью неудавшейся любовницы, там она и напивается, и плачет, и блюёт. Так что меня прямо перед всей съёмочной группой "рвало" в туалет — какие после этого могут быть стеснения и блоки", — сказала она.

В сериале "Обоюдное согласие" Илана Юрьева сыграла Юлю Кардан. При этом актриса многим известна по шоу "Уральские пельмени".