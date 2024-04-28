Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять признаков того, что ваша собака счастлива
Белковый боул с темпе и овощами: для заряда бодрости
Суррогатная мать детей Пугачёвой наконец прервала молчание
Лучшие сорта тюльпанов
Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей
Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей
Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный рюкзак для путешествий
Звезда "Обоюдного согласия" Илана Юрьева сообщила, что не станет участвовать в откровенных сценах

Актриса Илана Юрьева заявила, что не будет играть в откровенных сценах

1:22
Кино

Звезда сериала "Обоюдное согласие" Илана Юрьева заявила, что не станет участвовать в съёмках откровенных сцен. Её слова приводит издание "StarHit".

Актриса Илана Юрьева заявила, что не будет играть в откровенных сценах
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актриса сообщила, что не стесняется своего тела. Однако, по её словам, если для роли потребуется раздеться, то она не станет этого делать.

"Но если понадобится для роли раздеться, то предпочту, чтобы меня заменил дублёр. Пока с мужем Дмитрием не обсуждали этот вопрос. А про себя и свою форму я и так всё знаю — когда хорошо выгляжу, когда чуть расслабилась и надо вернуться к тренировкам", — добавила Илана Юрьева.

Она также отметила, что в "Обоюдном согласии" у неё была "эмоциональная роль". Актриса заверила, что после съёмок в ленте точно не может остаться стеснения.

"В "Обоюдном согласии" у меня очень эмоциональная роль: у моей героини есть сцена с исповедью неудавшейся любовницы, там она и напивается, и плачет, и блюёт. Так что меня прямо перед всей съёмочной группой "рвало" в туалет — какие после этого могут быть стеснения и блоки", — сказала она.

В сериале "Обоюдное согласие" Илана Юрьева сыграла Юлю Кардан. При этом актриса многим известна по шоу "Уральские пельмени". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Последние материалы
Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей
Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей
Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный рюкзак для путешествий
Эти автоматические коробки передач прослужат вам вечность
Доля подписок на онлайн-кинотеатры в России достигла 52% в 2024 году
Бывают ли коты трехцветными
Почему стоит посадить аланг-аланг
Два стакана воды: простой способ похудеть без диет и тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников