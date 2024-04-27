Актёр Игорь Ливанов рассказал, что для него опознание является самым страшным жизненным испытанием

Игорь Ливанов сообщил, что для него самое страшное — это опознание после смерти

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Игорь Ливанов рассказал, что смерть для него — самое страшное в жизни. Об этом он сообщил в ходе программы "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ".

Фото: flickr.com by Rodrigo Paredes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В прошлом Игорь Ливанов потерял жену, а также дочь и сына. Актёр выразил уверенность, что они до сих пор рядом с ним.

"Это было совершенно внезапно. Самое страшное — это опознание. Но я убеждён, что они рядом со мной, и я ни на один день с ними не расставался. Они всегда рядом со мной, они берегут меня, а я берегу их память", — сказал он.

При этом актёр сообщил, что сначала пытался пить, но потом понял — нужно жить дальше. Справиться с потерями ему также помогла вера в Бога.

Напомним, что супруга и дочь Игоря Ливанова погибли в 1987 году по причине железнодорожной аварии. Тогда грузовой поезд столкнулся с пассажирским, так как у него отказали тормоза. Затем в 2015 году скончался сын актёра из-за осложнений, которые были спровоцированы болезнью.