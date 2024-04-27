Кинокритик Давид Шнейдеров назвал фильм, который больше всего похож на роман "Мастер и Маргарита"

Кинокритик Шнейдеров: фильм Локшина "Мастер и Маргарита" больше всего похож на роман

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал изданию "NEWS.ru" фильм, который наиболее близок к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его мнению, такой картиной является проект Михаила Локшина, который вышел на экраны 25 января.

"Самая красивая и эффектная экранизация — это у Локшина. Она действительно сделана по мотивам "Мастера и Маргариты", но нельзя назвать её экранизацией", — сообщил Давид Шнейдеров.

При этом кинокритик рассказал и о других фильмах по произведению. Ему нравится картина Юрия Кары (1993 год) благодаря актёрскому составу, в том числе Валентину Гафту в роли Воланда. Давид Шнейдеров также упомянул проект Владимира Бортко (2005 год). По мнению кинокритика, в работе есть лишь "прочтение по ролям". Однако в ней тоже прекрасный состав актёров.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" собрал полные кинозалы в Казахстане.