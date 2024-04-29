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Вот что творит с людьми чашка чая: сериал "Оленёнок" — основанная на реальных событиях история о сталкерше, преследующей бармена

На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена

1:38
Кино

Ричард Гэдд снялся в мини-сериале "Оленёнок", к которому он сам написал сценарий. В основе сериала лежит история, которую 10 лет назад пережил Гэдд. "Оленёнок" уже вышел на Netflix.

Главный герой — молодой человек, который мечтает стать комиком, но пока ему это не удаётся, он работает в баре. Однажды к нему в бар приходит посетительница без денег, и бармен по доброте душевной угощает её чашкой чая, не подозревая, к каким последствиям это приведёт.

Женщина начинает преследовать и закидывать героя письмами, в которых нежно называет его Оленёнком, ежедневно приходит в бар и остаётся в нём с утра до ночи. Она рассказывает объекту своих воздыханий невероятные истории о себе, которые, как выясняется позже, оказываются ложью. Посетительница с каждым разом становится всё безумнее, она хочет любой ценой заполучить столь желанного человека.

Похожая история произошла с Ричардом Гэддом и длилась с 2015-го по 2017 год. Гэдда точно так же преследовала женщина, но он не хотел обращаться в полицию, потому что считал, что она нуждается не в тюремном заключении, а в психиатрическом лечении. Лишь когда она стала угрожать его родственникам, он всё же обратился в правоохранительные органы.

Об этой женщине больше нет никакой информации, известно лишь то, что она не в тюрьме, но у Гэдда есть все основания полагать, что эта история закончилась и ни ему, ни его родным ничто не угрожает.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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