Шон Леви заявил, что фильм "Дэдпул и Росомаха" не требует просмотра прошлых частей для понимания сюжета

Понять смысл фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых частей

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Режиссёр Шон Леви сообщил, что понять сюжет фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых картин, пишет агентство "Associated Press".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он заявил, что третья часть создавалась для широкой аудитории. При этом Шон Леви подчеркнул, что картина снималась, учитывая интересы поклонников ленты.

"Я создавал этот фильм, безусловно, с большим уважением и благодарностью к поклонникам, которые прекрасно владеют мифологией и знаниями об этих персонажах и мире. Но я не хотел, чтобы картина была только для фанатов. Этот фильм создан для развлечения, без каких-либо обязательств по предварительной подготовке", — сообщил режиссёр.

Премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" пройдёт 26 июля. В главных ролях снялись Райан Рейнольдс (Дэдпул) и Хью Джекман (Росомаха).