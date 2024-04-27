Шон Леви заявил, что фильм "Дэдпул и Росомаха" не требует просмотра прошлых частей для понимания сюжета

Режиссёр Шон Леви сообщил, что понять сюжет фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых картин, пишет агентство "Associated Press".
Он заявил, что третья часть создавалась для широкой аудитории. При этом Шон Леви подчеркнул, что картина снималась, учитывая интересы поклонников ленты.
"Я создавал этот фильм, безусловно, с большим уважением и благодарностью к поклонникам, которые прекрасно владеют мифологией и знаниями об этих персонажах и мире. Но я не хотел, чтобы картина была только для фанатов. Этот фильм создан для развлечения, без каких-либо обязательств по предварительной подготовке", — сообщил режиссёр.
Премьера фильма "Дэдпул и Росомаха" пройдёт 26 июля. В главных ролях снялись Райан Рейнольдс (Дэдпул) и Хью Джекман (Росомаха).
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.