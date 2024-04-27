Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина рассказала, что хотела бы стать многодетной матерью

Актриса Юлия Такшина призналась, что хотела бы стать многодетной матерью

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина призналась, что хотела бы ещё одного ребёнка. Об этом она заявила порталу "Prozvezd".

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Журналисты спросили у актрисы, хотела бы она стать многодетной матерью. Актриса ответила, что была бы рада рождению дочери.

"Я была бы только рада", — заявила Юлия Такшина.

При этом она рассказала, что её старший сын Иван тоже хочет быть актёром.

"У старшего сына есть такие мысли — стать артистом. Они с самого рождения видели меня в спектаклях, были пару раз на кинопремьерах. Им интересна театральная жизнь. Если посчитают, что это должно стать делом их жизни, я поддержу", — сообщила актриса.

У Юлии Такшиной есть 2 сына — Иван и Фёдор. Старшему из них 16 лет, а младшему — 14.