Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина рассказала, что хотела бы стать многодетной матерью

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина призналась, что хотела бы ещё одного ребёнка. Об этом она заявила порталу "Prozvezd".
Журналисты спросили у актрисы, хотела бы она стать многодетной матерью. Актриса ответила, что была бы рада рождению дочери.
"Я была бы только рада", — заявила Юлия Такшина.
При этом она рассказала, что её старший сын Иван тоже хочет быть актёром.
"У старшего сына есть такие мысли — стать артистом. Они с самого рождения видели меня в спектаклях, были пару раз на кинопремьерах. Им интересна театральная жизнь. Если посчитают, что это должно стать делом их жизни, я поддержу", — сообщила актриса.
У Юлии Такшиной есть 2 сына — Иван и Фёдор. Старшему из них 16 лет, а младшему — 14.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.