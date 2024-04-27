Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы для большого урожая картошки
Для спокойствия стоит делать всего два упражнения
Директор автосалона назвал пять надежных авто за 350 тысяч рублей на вторичке
Врач Бобровский: важно выбирать подходящих соседей за столом, чтобы не переедать
Стало известно, как понравиться кошке
Эксперты назвали идеальную породу кошки для активной семьи
Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО
ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области: ранен мужчина
Анастасия Волочкова заявила, что отдохнёт на Мальдивах в компании
Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина рассказала, что хотела бы стать многодетной матерью

Актриса Юлия Такшина призналась, что хотела бы стать многодетной матерью

0:55
Кино

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина призналась, что хотела бы ещё одного ребёнка. Об этом она заявила порталу "Prozvezd".

Актриса Юлия Такшина призналась, что хотела бы стать многодетной матерью
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Журналисты спросили у актрисы, хотела бы она стать многодетной матерью. Актриса ответила, что была бы рада рождению дочери. 

"Я была бы только рада", — заявила Юлия Такшина. 

При этом она рассказала, что её старший сын Иван тоже хочет быть актёром. 

"У старшего сына есть такие мысли — стать артистом. Они с самого рождения видели меня в спектаклях, были пару раз на кинопремьерах. Им интересна театральная жизнь. Если посчитают, что это должно стать делом их жизни, я поддержу", — сообщила актриса. 

У Юлии Такшиной есть 2 сына — Иван и Фёдор. Старшему из них 16 лет, а младшему — 14.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Для спокойствия стоит делать всего два упражнения
Директор автосалона назвал пять надежных авто за 350 тысяч рублей на вторичке
Врач Бобровский: важно выбирать подходящих соседей за столом, чтобы не переедать
Стало известно, как понравиться кошке
Эксперты назвали идеальную породу кошки для активной семьи
Боец из Башкирии четыре дня пролежал под завалами в зоне СВО
ВСУ атаковали гражданский транспорт в Белгородской области: ранен мужчина
Анастасия Волочкова заявила, что отдохнёт на Мальдивах в компании
Турист побеспокоил моржа в норвежском Шпицбергене и был оштрафован
Политолог Ищенко объяснил, как и чем Россия может помочь Гагаузии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников