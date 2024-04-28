Новый трейлер хоррор-фильма "Экзорцизм" от Vertical: Рассел Кроу борется с демонами на съемочной площадке

Кинокомпания Vertical выпустила трейлер хоррора "Экзорцизм"

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Кинопроизводственная компания Vertical выпустила трейлер нового хоррор-фильма "Экзорцизм" режиссёра Джошуа Джона Миллера.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under CC BY-SA 2.0

Фильм рассказывает историю актера, который в киноленте исполняет роль экзорциста, и в процессе съемок начинает испытывать воздействие демонических сил.

В главной роли зрители увидят Рассела Кроу, который ранее в прошлом году сыграл священника в фильме "Экзорцист Ватикана", стоит отметить, что эти два проекта не связаны друг с другом.

Компанию Кроу на экране составят Сэм Уортингтон, Саманта Мэтис, Адам Голдберг и Райан Симпкинс.

Премьера фильма за рубежом намечена на 7 июня, тогда как о дате выхода картины в России пока информации нет.