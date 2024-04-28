Режиссеры "Мстителей: Финал" сомневаются в вероятности возвращения Роберта Дауни-младшего в роли Железного человека

Братья Руссо сомневаются в возвращении Железного человека в Marvel

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Роберт Дауни-младший выразил интерес к повторному воплощению образа Железного человека в киновселенной Marvel. Несмотря на его готовность снова вжиться в роль миллиардера-филантропа, режиссеры "Мстителей: Финал", Джо и Энтони Руссо, известные как братья Руссо, сомневаются в возможности возвращения Тони Старка в MCU.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Во время интервью с GamesRadar на Международном кинофестивале Sands, Руссо подвергли сомнению комментарии Дауни о потенциальном возвращении в франшизу.

"Неясно, как это можно осуществить. Неизвестно, какой будет путь для этого. Мы завершили эту историю, так что если они захотят ее возобновить, придется найти способ открыть новую главу", — заявили братья.

Глава Marvel Кевин Файги в интервью Vanity Fair опроверг слухи о возможном возвращении Железного человека, утверждая, что студия никогда не отменит "волшебным образом" его эмоционально значимую смерть.