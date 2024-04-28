Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" анонсировал премьеру нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел"

Новый фильм Гая Ричи выйдет на "Кинопоиске" вопреки запрету в прокате

Онлайн-платформа "Кинопоиск" объявила о предстоящей премьере новинки Гая Ричи, фильма под названием "Министерство неджентльменских дел". Об этом сообщает рекламный баннер, который появился на сайте сервиса утром 27 апреля.

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Несмотря на то, что Министерство культуры РФ ранее отклонило заявку кинокомпании "Вольга" на получение прокатного удостоверения для этого фильма, запланированного к релизу 25 апреля, в "Кинопоиске" выразили надежду на то, что картина все же достигнет широкой российской аудитории.

Представители Минкультуры обосновали свое решение тем, что в тот же период на экраны выходит российский фильм "Блиндаж", имеющий схожую тематику.