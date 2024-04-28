Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" анонсировал премьеру нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел"

Онлайн-платформа "Кинопоиск" объявила о предстоящей премьере новинки Гая Ричи, фильма под названием "Министерство неджентльменских дел". Об этом сообщает рекламный баннер, который появился на сайте сервиса утром 27 апреля.
Несмотря на то, что Министерство культуры РФ ранее отклонило заявку кинокомпании "Вольга" на получение прокатного удостоверения для этого фильма, запланированного к релизу 25 апреля, в "Кинопоиске" выразили надежду на то, что картина все же достигнет широкой российской аудитории.
Представители Минкультуры обосновали свое решение тем, что в тот же период на экраны выходит российский фильм "Блиндаж", имеющий схожую тематику.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".