Режиссёр Фрэнсис Галуппи представит новый проект в серии "Зловещие мертвецы", задействуя оригинальный сюжет

Режиссёр Фрэнсис Галуппи создаст новую часть хоррор-франшизы "Зловещие мертвецы"

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Режиссёр Фрэнсис Галуппи, известный своей работой над криминальным триллером "Последняя остановка в округе Юма", приступит к созданию новой части известной хоррор-серии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Конкретные детали сюжета следующего фильма из серии "Зловещие мертвецы" остаются неизвестными. Известно, что Галуппи предложил оригинальную идею для проекта, которую он представил Сэму Рэйми, режиссёру и продюсеру всех предыдущих частей франшизы.

Сэм Рэйми высоко оценивает таланты Галуппи.

"Фрэнсис — тот, кто умеет удерживать зрителей в напряжении и внезапно шокировать их жестокими сценами. Его дебютный полнометражный фильм показал его умение виртуозно контролировать повествование", — сказал Сэм Рэйми.

Хоррор-франшиза "Зловещие мертвецы", созданная Рэйми, началась в 1981 году с низкобюджетного фильма ужасов, где главный герой Брюс Кэмпбелл, играющий Эша Уильямса, борется с древним злом в лесу. Фильм быстро стал популярным и вырос в трилогию. Основываясь на этих фильмах, был создан сериал Starz "Эш против Зловещих мертвецов". В 2013 году вышел ремейк под названием "Зловещие мертвецы: Черная книга", а в 2023 году — спин-офф "Восстание зловещих мертвецов".

Новый проект Галуппи является одним из двух предстоящих проектов по вселенной "Зловещих мертвецов".