Актриса Яна Поплавская рассказала, какой фильм ей по-настоящему нравится

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"Это шедевр": Яна Поплавская о фильме "Законопослушный гражданин"

1:09
Кино

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале заявила, что фильм "Законопослушный гражданин" является очень достойным проектом.

"Это шедевр": Яна Поплавская о фильме "Законопослушный гражданин"
Фото: commons.wikimedia.org by Vcarceler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она сообщила, что смотрела картину несколько раз. По её словам, в фильме главный герой оказывается отрицательным персонажем, но зритель всё равно "остаётся на его стороне". 

"Это шедевр со всех точек зрения: актёрской игры, работы режиссёра и, конечно, сценария. Я очень много раз смотрела этот фильм. И это редчайший случай, когда положительный герой оказывается злодеем, но ты до конца останешься на его стороне", — написала Яна Поплавская.

Действие картины разворачивается в США. Окружной прокурор освободил из тюрьмы несколько преступников. Однако это не нравится главному герою, так как его семью убили. Он принимает решение отомстить прокурору, но в конечном итоге сам оказывается в тюрьме. Тогда главный герой заявляет, что будет "вершить правосудие" из места лишения свободы. Ему отказываются верить, однако скоро люди на самом деле начинают умирать.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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