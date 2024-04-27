Актриса Мария Шукшина рассказала, какой фильм мечтал создать её отец

Мария Шукшина заявила, что её отец мечтал снять фильм о Степане Разине

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Шукшина рассказала, что её отец Василий Шукшин мечтал создать фильм о Степане Разине. Об этом она сообщила изданию "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По её словам, несмотря на то, что сценарий был готов в 1967 году, проект долгое время не удавалось реализовать.

"Сценарий был готов ещё в 1967 году, но его никак не удавалось пробить. Он из-за этого даже перешёл со студии Горького на "Мосфильм". Бондарчук обещал помочь в реализации этого проекта, но сказал: "Сначала снимись у меня, а потом приступишь к съёмкам собственного фильма". Душа у отца не лежала, но он вынужден был согласиться, потому что состоял в творческом объединении, которое Сергей Фёдорович возглавлял", — пояснила Мария Шукшина.

Актриса порадовалась, что Василий всё же согласился принять участие в проекте Сергея Бондарчука, поскольку это был "великий фильм" — "Они сражались за Родину".

Мария Шукшина также рассказала, что её отец умер за 2 дня до окончания съёмок.

"Фильм о Степане Разине, о воле для русского народа так и не случился", — заключила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Марии Шукшиной. Она сказала, что кино является "оружием".