Зендея и Том Холланд планируют вступить в брак

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Том Холланд собирается жениться на Зендее

0:45
Кино

Актёры Зендея и Том Холланд собираются пожениться. Об этом сообщили источники издания "People".

Том Холланд собирается жениться на Зендее
Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они уточнили, что пара пока не назвала дату вступления в брак. Однако актёры всерьёз думают над этим.

"Они не из тех знаменитостей, которые выставляют свою личную жизнь напоказ в социальных сетях. Внимание к их паре со стороны публики никогда не было лёгким и комфортным для них", — рассказали собеседники издания.

Напомним, что Зендея и Том Холланд впервые встретили друг друга на съёмках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года. Через некоторое время они стали встречаться. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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