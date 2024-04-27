Зендея и Том Холланд планируют вступить в брак

Актёры Зендея и Том Холланд собираются пожениться. Об этом сообщили источники издания "People".
Они уточнили, что пара пока не назвала дату вступления в брак. Однако актёры всерьёз думают над этим.
"Они не из тех знаменитостей, которые выставляют свою личную жизнь напоказ в социальных сетях. Внимание к их паре со стороны публики никогда не было лёгким и комфортным для них", — рассказали собеседники издания.
Напомним, что Зендея и Том Холланд впервые встретили друг друга на съёмках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года. Через некоторое время они стали встречаться.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.