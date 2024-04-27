Мария Шукшина рассказала о мощи кино и похвалила ленты Советского Союза

Мария Шукшина рассказала о силе кино: "Это оружие"

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Шукшина рассказала о мощи кино в ходе беседы с изданием "Аргументы и Факты".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Интервьюер спросил, можно ли при помощи лент воспитывать национальное сознание. Актриса ответила, что определённо такая возможность есть.

"Конечно. Это инструмент, это оружие — как защиты, так и нападения. Кино может растоптать, а может понять дух", — сказала Мария Шукшина.

При этом актриса вспомнила о кино времён Советского Союза. По её мнению, тогда снимали по-настоящему прекрасные фильмы.

"В Советском Союзе создавали такое кино, что люди, выходя из зала, задумывались. Оно оставляло послевкусие. Та же "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Живёт такой парень" — это же шедевры. Да и комедии наши были со смыслом. Не только смешили, но и заставляли оглянуться на себя", — сообщила она.

Мария Шукшина является заслуженной артисткой России. Наибольшую известность ей принесли проекты "Американская дочь", "Похороните меня за плинтусом", "Моя безумная семья", а также ряд сериалов.