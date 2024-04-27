Мария Шукшина рассказала о мощи кино и похвалила ленты Советского Союза

Актриса Мария Шукшина рассказала о мощи кино в ходе беседы с изданием "Аргументы и Факты".
Интервьюер спросил, можно ли при помощи лент воспитывать национальное сознание. Актриса ответила, что определённо такая возможность есть.
"Конечно. Это инструмент, это оружие — как защиты, так и нападения. Кино может растоптать, а может понять дух", — сказала Мария Шукшина.
При этом актриса вспомнила о кино времён Советского Союза. По её мнению, тогда снимали по-настоящему прекрасные фильмы.
"В Советском Союзе создавали такое кино, что люди, выходя из зала, задумывались. Оно оставляло послевкусие. Та же "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Живёт такой парень" — это же шедевры. Да и комедии наши были со смыслом. Не только смешили, но и заставляли оглянуться на себя", — сообщила она.
Мария Шукшина является заслуженной артисткой России. Наибольшую известность ей принесли проекты "Американская дочь", "Похороните меня за плинтусом", "Моя безумная семья", а также ряд сериалов.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.