Стало известно, сколько заработал фильм "Сто лет тому вперёд" на 26 апреля

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" заработал более 400 миллионов рублей в прокате. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на Фонд кино.
Сборы картины 26 апреля превысили отметку на 1 миллион 939 тысяч. Такого результата фильм достиг за чуть больше недели — премьера прошла 18 числа этого месяца. При этом в день первого показа "Сто лет тому вперёд" заработал более 30 миллионов.
Напомним, что главные роли в проекте исполнили Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов) и Дарья Верещагина (Алиса Селезнёва). Фильм снят по мотивам повести Кира Булычёва.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".