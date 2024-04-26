Стало известно, сколько заработал фильм "Сто лет тому вперёд" на 26 апреля

Фильм "Сто лет тому вперёд" собрал в прокате более 400 миллионов рублей

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Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" заработал более 400 миллионов рублей в прокате. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на Фонд кино.

Фото: Личный архив by Анастасия Афонина is licensed under public domain

Сборы картины 26 апреля превысили отметку на 1 миллион 939 тысяч. Такого результата фильм достиг за чуть больше недели — премьера прошла 18 числа этого месяца. При этом в день первого показа "Сто лет тому вперёд" заработал более 30 миллионов.

Напомним, что главные роли в проекте исполнили Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов) и Дарья Верещагина (Алиса Селезнёва). Фильм снят по мотивам повести Кира Булычёва.