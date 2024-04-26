"Раньше такого не было": Анна Хилькевич поделилась своими первыми "беременными причудами"

Звезда "Универа" Анна Хилькевич вначале апреля сообщила, что станет мамой в третий раз, а сейчас делится с подписчиками, как протекает ее беременность.
Актриса состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым уже почти девять лет. У них две дочери — Арианна и Мария.
Какое-то время Анна опровергала слухи о своей беременности, но недавно сочла уместным поделиться со своими поклонниками радостным известием. Она даже провела опрос среди подписчиков, в каком формате делиться с ними подробностями о своем состоянии.
И вот пошли первые новости. Конечно, Анна опытная мама, но каждый раз организм ведет себя по-новому, вот и сейчас появились свои "беременные причуды".
"Я клубнику ем каждый день", — рассказала Хилькевич, отметив, что раньше у нее такого не было, зато была страсть к арбузу.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".