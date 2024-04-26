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Ольга Дибцева нашла психолога, чтобы её дочери было легче пережить развод родителей

Актриса Ольга Дибцева сообщила, что её дочь Серафима посещает детского психолога

0:52
Кино

Актриса Ольга Дибцева в историях своего Instagram*-аккаунта рассказала, что нашла для 4-летней дочери Серафимы психолога. 

Актриса Ольга Дибцева сообщила, что её дочь Серафима посещает детского психолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она сообщила, что благодаря посещению специалиста, дочь сможет легче пережить развод родителей.

"Жду приёма Симиного психолога. Сегодня вызвали меня. Волнительно. Чтобы Симе было легче пережить развод родителей, я нашла ей детского психолога", — написала актриса. 

Напомним, что Ольга Дибцева была замужем за бизнесменом Романом Бочаровым. В 2023 году пара развелась. Сейчас актриса состоит в браке с Евгением. Недавно она рассказала об их отношениях.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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