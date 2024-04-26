Ольга Дибцева нашла психолога, чтобы её дочери было легче пережить развод родителей

Актриса Ольга Дибцева сообщила, что её дочь Серафима посещает детского психолога

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ольга Дибцева в историях своего Instagram*-аккаунта рассказала, что нашла для 4-летней дочери Серафимы психолога.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она сообщила, что благодаря посещению специалиста, дочь сможет легче пережить развод родителей.

"Жду приёма Симиного психолога. Сегодня вызвали меня. Волнительно. Чтобы Симе было легче пережить развод родителей, я нашла ей детского психолога", — написала актриса.

Напомним, что Ольга Дибцева была замужем за бизнесменом Романом Бочаровым. В 2023 году пара развелась. Сейчас актриса состоит в браке с Евгением. Недавно она рассказала об их отношениях.

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