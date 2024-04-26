Актриса Маруся Климова рассказала, как муж её добивался. Он даже нанял частного детектива

Муж Маруси Климовой нанял частного детектива, чтобы узнать её номер

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Маруся Климова рассказала, что муж нанял частного детектива, чтобы узнать её номер телефона. Об этом пишет "WomanHit" со ссылкой на журнал "Атмосфера".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

Она сообщила, что Виталий однажды увидел её на премьере фильма в кинотеатре. Маруся Климова сразу же ему понравилась. После он решил написать девушке в социальной сети.

"Но подумал, что я не отвечу, и оказался очень изобретательным парнем, посмотрел, когда у меня день рождения, и решил подарить цветы. А до этого пытался узнать мой номер телефона, даже нанял частного детектива, но тот не нашёл. Какой-то так себе детектив", — рассказала актриса.

Она также добавила, что затем будущий муж всё-таки смог узнать её номер. Актриса перепутала его с курьером и назвала свой адрес. В итоге Виталий прислал цветы с письмом и билетами на концерт. В послании были написаны приятные слова, его номер телефона и извинения за беспокойство.

На концерт актриса пойти не смогла, однако молодой человек её тоже заинтересовал. Через полгода они начали жить вместе, а затем и вовсе сыграли свадьбу. Радостное событие произошло в январе 2024 года.