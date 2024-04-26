В 2024 году любителей остросюжетных игр ждут четыре новых квеста по российским фильмам

Квесты по российским фильмам откроются в 2024 году

1:40 Your browser does not support the audio element. Кино

В России всё большую популярность набирают квесты, но до сих пор они были посвящены в основном либо западной культуре, либо истории. Теперь, когда из России ушли голливудские фильмы, возникла идея создавать квесты на основе отечественного кино. Об этом сообщают "Известия".

Фото: flickr.com by janina cz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В последнее время российские режиссёры стали снимать гораздо больше фильмов. Директор сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов рассказал, что в конце мая будет открыт квест по новому фильму, который тогда же выйдет в прокат. Предполагается, что речь идёт о "Майоре Громе".

Жиганов сказал, что уже вовсю ведутся монтажно-строительные работы и создаётся нужный антураж для этого квеста, а осенью любителей российского кино и острых приключений ждут ещё три новых квеста по другим фильмам.

Создатели квестов не ограничиваются художественными фильмами для создания приключенческих игр. Так, в Союзмультпарке дети могут побывать в норе Кролика из "Винни-Пуха" и попрыгать вместе с Карлсоном на крыше.

Депутат Яна Лантратова считает, что также нужно создавать квесты по фильмам, уже ставшим классикой, например, по обеим частям "Брата" Алексея Балабанова, и по классическим произведениям литературы, однако многие организаторы пока не берутся за воплощение таких идей, потому что на это требуется огромное количество денег.

Лантратова высказалась о том, что нужно материально поддерживать создателей квестов и делать всё, чтобы самые сложные задумки легко воплощались в жизнь.