Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные доказали влияние питания на умственные способности
Несколько слов о страховке поездок на железной дороге
Тренер Бахтурина рассказала о самых опасных упражнениях в зале
Если вы страдаете от отеков: факторы возникновения и три метода их устранения
Стало известно, из-за чего в доме поселяется паук
Если не антибиотик, то что? Как все-таки лечить ОРВИ
Раменские врачи прооперировали мужчину с девятью переломами
Genesis обновляет GV70 на 2026 год с новыми технологиями и изменениями в дизайне
Пожилой турист потерял сознание в аэропорту Малаги и скончался
Как на самом деле на горе Маунт-Ли появился известный знак "Hollywood"

Вовсе не так, как может показаться: настоящая история знака "Hollywood"

0:59
Кино

Всем известен знак "Hollywood", который украшает южный склон горы Маунт-Ли в США. Оказывается, сейчас его могло бы и не быть на положенном месте. Рассказываем, как на самом деле появилась эта знаменитая вывеска. 

Вовсе не так, как может показаться: настоящая история знака "Hollywood"
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Её официальное открытие состоялось 13 июля 1923 года. Причём в то время знак был чуточку длиннее — "Hollywoodland". Предполагалось, что он простоит всего лишь около года. И неспроста: его установили ради рекламы новых кварталов. При этом для того чтобы жители страны прекрасно видели знак, буквы сделали светящимися. Каждая из них содержала примерно 4 тысячи маленьких лампочек. 

Однако Голливуд превратился в настоящую "фабрику звёзд", и именно поэтому вывеску решили оставить на своём месте. Но только убрали окончание "land".

Кстати, "holly" означает "остролист", а "wood" можно перевести, как "лес".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Последние материалы
Раменские врачи прооперировали мужчину с девятью переломами
Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО
Genesis обновляет GV70 на 2026 год с новыми технологиями и изменениями в дизайне
Пожилой турист потерял сознание в аэропорту Малаги и скончался
Выращиваем гибискус: начать нужно с подготовки почвы и выбора места
Стильные советы: как обычные женщины могут обрести свой уникальный образ
Том Холланд собирается жениться на Зендее
Говорим об озеленении дорожек
Шашлык из курицы в кефирном маринаде: мясо в нём получается нежнейшим
ФАС предостерёг производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников