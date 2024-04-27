Как на самом деле на горе Маунт-Ли появился известный знак "Hollywood"

Вовсе не так, как может показаться: настоящая история знака "Hollywood"

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Всем известен знак "Hollywood", который украшает южный склон горы Маунт-Ли в США. Оказывается, сейчас его могло бы и не быть на положенном месте. Рассказываем, как на самом деле появилась эта знаменитая вывеска.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Её официальное открытие состоялось 13 июля 1923 года. Причём в то время знак был чуточку длиннее — "Hollywoodland". Предполагалось, что он простоит всего лишь около года. И неспроста: его установили ради рекламы новых кварталов. При этом для того чтобы жители страны прекрасно видели знак, буквы сделали светящимися. Каждая из них содержала примерно 4 тысячи маленьких лампочек.

Однако Голливуд превратился в настоящую "фабрику звёзд", и именно поэтому вывеску решили оставить на своём месте. Но только убрали окончание "land".

Кстати, "holly" означает "остролист", а "wood" можно перевести, как "лес".