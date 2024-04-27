Сценарист Брайан Хелгеленд рассказал о сути отменённого фильма "Клеопатра"

Брайан Хелгеленд, сценарист отменённого фильма "Клеопатра" с Анджелиной Джоли, сообщил о сути картины. Об этом пишет издание "Variety".
Сценарист заявил, что проект был эпопеей, в которой присутствовали элементы "политического триллера с убийствами и сексом".
"Я был первым сценаристом "Клеопатры", а фильм уже был почти готов. В нём были элементы политического триллера с убийствами и сексом. Но это эпопея, разделённая между её любовными романами с Цезарем и Марком Антонием", — сказал Брайан Хелгеленд.
При этом сценарист отметил, что его поразило обилие исторических фактов: "Когда я писал это, меня удивило множество реальных событий".
Ранее стало известно об одной из концепций фильма Квентина Тарантино "Кинокритик", который он решил не снимать.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.