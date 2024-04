Сценарист Брайан Хелгеленд рассказал о сути отменённого фильма "Клеопатра"

Брайан Хелгеленд, сценарист отменённого фильма "Клеопатра" с Анджелиной Джоли, сообщил о сути картины. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International