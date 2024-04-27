Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люди и собаки решают интеллектуальные задачи по схожим принципам
Илон Маск выбрал стратегию постепенных улучшений для создания доступных моделей Tesla
4 упражнения, которые помогут вам избавиться от целлюлита
Huawei за короткое время стала лидером в области технологий для умных автомобилей
Женщины спят хуже мужчин из-за нестабильных циркадных ритмов
Счётная палата: средства ОМС используются с нарушениями
Учёные из Китая считают, что проживание возле парков снижает риск развития депрессии
Летняя стратегия: как выбрать правильные средства с SPF
Не только попкорн: что едят зрители разных стран в кинотеатрах
Сценарист Брайан Хелгеленд рассказал о сути отменённого фильма "Клеопатра"

Брайан Хелгеленд заявил, что отменённый фильм "Клеопатра" был триллером с убийствами

0:57
Кино

Брайан Хелгеленд, сценарист отменённого фильма "Клеопатра" с Анджелиной Джоли, сообщил о сути картины. Об этом пишет издание "Variety".

Брайан Хелгеленд заявил, что отменённый фильм "Клеопатра" был триллером с убийствами
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сценарист заявил, что проект был эпопеей, в которой присутствовали элементы "политического триллера с убийствами и сексом".

"Я был первым сценаристом "Клеопатры", а фильм уже был почти готов. В нём были элементы политического триллера с убийствами и сексом. Но это эпопея, разделённая между её любовными романами с Цезарем и Марком Антонием", — сказал Брайан Хелгеленд.

При этом сценарист отметил, что его поразило обилие исторических фактов: "Когда я писал это, меня удивило множество реальных событий".

Ранее стало известно об одной из концепций фильма Квентина Тарантино "Кинокритик", который он решил не снимать.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Китайский метод выращивания лука: особенности и преимущества
До лучших времён. Россия будет зеркально отвечать на кражу активов Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму
Последние материалы
4 упражнения, которые помогут вам избавиться от целлюлита
Huawei за короткое время стала лидером в области технологий для умных автомобилей
Женщины спят хуже мужчин из-за нестабильных циркадных ритмов
Счётная палата: средства ОМС используются с нарушениями
Учёные из Китая считают, что проживание возле парков снижает риск развития депрессии
Летняя стратегия: как выбрать правильные средства с SPF
Не только попкорн: что едят зрители разных стран в кинотеатрах
Делимся советами подкормки для смородины
Японские ученые рассказали, кто привязан к хозяину больше: кошка или собака
Простой рецепт кулича: получится даже у неопытной хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников