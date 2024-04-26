"Ох, бесовская одёжа!": скрытый смысл знаменитой фразы из "Ивана Васильевича"

Знаменитую комедию Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" можно цитировать бесконечно, однако в ней есть шутки с двойным дном, понятные лишь малому числу зрителей.
В одном из эпизодов царю Ивану Грозному, попавшему из XVI века в советскую эпоху, приходится облачиться в спортивный костюм. Во время переодевания государь с безысходностью называет такую одежду "бесовской одёжей".
Можно легко понять, что это высказывание вызвано тем, что царю не нравится непривычный костюм, но на самом деле реплика имеет отношение и к самому исполнителю главной роли Юрию Яковлеву.
Дело в том, что Яковлев увлекался футболом и, как истинный болельщик, имел свои предпочтения. Актёр болел за "Спартак", а на костюме, который он надел в фильме, изображена эмблема его "вражеской" команды "Динамо".
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".