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"Ох, бесовская одёжа!": скрытый смысл знаменитой фразы из "Ивана Васильевича"

Эту шутку из "Ивана Васильевича" замечают единицы

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Кино

Знаменитую комедию Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" можно цитировать бесконечно, однако в ней есть шутки с двойным дном, понятные лишь малому числу зрителей.

Эту шутку из "Ивана Васильевича" замечают единицы
Фото: commons.wikimedia.org by Pedro s.l.i. ger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В одном из эпизодов царю Ивану Грозному, попавшему из XVI века в советскую эпоху, приходится облачиться в спортивный костюм. Во время переодевания государь с безысходностью называет такую одежду "бесовской одёжей".

Можно легко понять, что это высказывание вызвано тем, что царю не нравится непривычный костюм, но на самом деле реплика имеет отношение и к самому исполнителю главной роли Юрию Яковлеву.

Дело в том, что Яковлев увлекался футболом и, как истинный болельщик, имел свои предпочтения. Актёр болел за "Спартак", а на костюме, который он надел в фильме, изображена эмблема его "вражеской" команды "Динамо".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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