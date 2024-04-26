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Сценарист "Слова пацана" рассказал, что молодёжь знакома с сериалом лишь по мемам

Сценарист "Слова пацана" назвал молодёжную аудиторию враждебно настроенной

1:08
Кино

Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарёв рассказал, что сериал стал популярным среди молодёжи, но вовсе не потому, что парни и девушки смотрели его от начала до конца. Большинство юных зрителей видели лишь отрывки из сериала. Главным образом их интерес связан с мемами, появившимся в Сети.

Сценарист "Слова пацана" назвал молодёжную аудиторию враждебно настроенной
Фото: commons.wikimedia.org by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Золотарёв признался, что молодёжную аудиторию заинтересовать сложнее всего: зрители этого возраста непредсказуемые в своих предпочтениях. Их точно нельзя назвать всеядными в плане выбора фильмов.

"Законы, по которым развивается интерес молодёжной аудитории, очень сложные. Это самая сложная аудитория, самая враждебно настроенная. Всё это докатилось до них сначала в виде мемов, картинок в социальных сетях. То, что 96% школьников с этим знакомы, не значит, что они это смотрели", — сказал сценарист в беседе с НСН.

Он с уважением высказался о режиссёре "Слова пацана" Жоре Крыжовникове, который сумел очень аккуратно подать сложную и тяжёлую тему.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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