Сценарист "Слова пацана" рассказал, что молодёжь знакома с сериалом лишь по мемам

Сценарист "Слова пацана" назвал молодёжную аудиторию враждебно настроенной

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарёв рассказал, что сериал стал популярным среди молодёжи, но вовсе не потому, что парни и девушки смотрели его от начала до конца. Большинство юных зрителей видели лишь отрывки из сериала. Главным образом их интерес связан с мемами, появившимся в Сети.

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Золотарёв признался, что молодёжную аудиторию заинтересовать сложнее всего: зрители этого возраста непредсказуемые в своих предпочтениях. Их точно нельзя назвать всеядными в плане выбора фильмов.

"Законы, по которым развивается интерес молодёжной аудитории, очень сложные. Это самая сложная аудитория, самая враждебно настроенная. Всё это докатилось до них сначала в виде мемов, картинок в социальных сетях. То, что 96% школьников с этим знакомы, не значит, что они это смотрели", — сказал сценарист в беседе с НСН.

Он с уважением высказался о режиссёре "Слова пацана" Жоре Крыжовникове, который сумел очень аккуратно подать сложную и тяжёлую тему.