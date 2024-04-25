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Актриса Ирина Горбачёва сыграла мифических птиц в фильме Александра Войтинского "Огниво"

Ирина Горбачёва предстанет в образе нескольких мифических птиц в фильме "Огниво"

1:04
Кино

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва сыграла 2-х птиц из славянской мифологии в фильме Александра Войтинского "Огниво". Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".

Ирина Горбачёва предстанет в образе нескольких мифических птиц в фильме "Огниво"
Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актриса перевоплотилась в Гамаюна и Алконоста. В фильме также приняли участие Михаил Трухин, Сергей Марин, Ирина Старшенбаум и другие. Сообщается, что картина должна выйти на экраны 24 октября.

Действие сказки будет происходить в царстве заводного и хитрого Вани, который изображает из себя солдата. Однажды во время пути домой он найдёт огниво и освободит девочку Дашу, которая в нём томится. Ранее её похитил и заколдовал Лиходей. Главный герой отправится в путешествие, чтобы избавить Дашу от чар.

Напомним, что Гамаюн и Алконост — птицы с человеческим лицом. Согласно мифологии, они несут людям добро и радость.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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