Актриса Ирина Горбачёва сыграла мифических птиц в фильме Александра Войтинского "Огниво"

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва сыграла 2-х птиц из славянской мифологии в фильме Александра Войтинского "Огниво". Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".
Актриса перевоплотилась в Гамаюна и Алконоста. В фильме также приняли участие Михаил Трухин, Сергей Марин, Ирина Старшенбаум и другие. Сообщается, что картина должна выйти на экраны 24 октября.
Действие сказки будет происходить в царстве заводного и хитрого Вани, который изображает из себя солдата. Однажды во время пути домой он найдёт огниво и освободит девочку Дашу, которая в нём томится. Ранее её похитил и заколдовал Лиходей. Главный герой отправится в путешествие, чтобы избавить Дашу от чар.
Напомним, что Гамаюн и Алконост — птицы с человеческим лицом. Согласно мифологии, они несут людям добро и радость.
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