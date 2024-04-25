Продавцы воздуха: Дмитрию Нагиеву предсказали, что он закончит так же, как Блиновская

Дмитрий Нагиев собирается в мае поехать в Дубай, чтобы вести собственный психологический тренинг, на котором он будет помогать ученикам становиться уверенными в себе.
В анонсе тренинга участникам обещают, что они выйдут на новый уровень энергии и харизмы, обретут веру в себя и свои силы, раскроют свой потенциал и перейдут на принципиально новый уровень жизни.
Программа мероприятия кажется завлекательной, однако не все верят в то, что Нагиев действительно станет гуру, способным одухотворить своих последователей.
Музыкант и бизнесмен Андрей Ковалёв уверен, что Нагиев стал очередным продавцом воздуха, каких и без него немало в России. Ковалёв привёл в пример Елену Блиновскую и предположил, что Нагиев может закончить так же плохо, как и она, и тоже будет иметь неприятности с полицией, если вовремя не остановится.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.