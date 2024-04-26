Шутка Чарли Чаплина: название комедии "Волга-Волга" родилось в бухте Сан-Франциско

Чарли Чаплин дал название советскому фильму "Волга-Волга"

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В апреле 1938 года состоялся премьерный показ кинокомедии "Волга-Волга", снятой режиссёром Григорием Александровым.

Фото: commons.wikimedia.org by Первый национальный is licensed under public domain

Исполнительница главной роли Любовь Орлова рассказывала, что название фильма было взято из народной песни "Из-за острова на стрежень". Как бы странно это ни звучало, но назвать так картину советскому режиссеру посоветовал американский актер Чарли Чаплин. Случилось это, когда звезда немого кино катался на лодке в бухте Сан-Франциско вместе с Григорием Александровым, который распевал эту песню.

Чаплину понравилось сочетание слов, и он в шутку предложил Александрову использовать его для названия фильма, а тот взял и действительно назвал так свою комедию.