Я уже "слышу" своих предвестников старости: Роза Сябитова рассказала, как нужно готовиться к новому периоду жизни

Роза Сябитова заявила, что к старости нужно готовиться заранее

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Роза Сябитова всегда считала, что к пенсии нужно готовиться с момента получения первой зарплаты. Старость, по её мнению, это не лучший период в жизни, который чаще всего характеризуется ухудшением физических и психических функций.

Фото: YouTube канал by Скриншот видео YouTube канала is licensed under public domain

Телесваха посвятила два поста в Телеграм тому, как подготовиться к старости, снизить стресс и тревожность, и сделать переход к этому периоду более плавным и комфортным для себя и близких.

Сябитова привела пример из классики: главный герой романа Бориса Акунина* (признан иноагентом Минюстом РФ) "Весь мир театр" Фандорин решил воплотить свой план старения — если каждый следующий год жизни осваивать новый рубеж, то стариться будет не страшно, а интересно.

По словам ведущей, мужской подход — это решение спортивных задач: научиться управлять аэропланом, заняться альпинизмом или освоить водолазное дело.

Женский подход к разумному планированию старости мог бы выглядеть так: снижение стресса и тревожности, забота о своём здоровье, обучение новым навыкам, например, изучение иностранного языка, посещение культурных мероприятий. И тогда осень человеческой жизни будет так же интересна и прекрасна, как и в природе.