Актриса Александра Урсуляк задолжала столичным коммунальщикам и ГИБДД 86 тысяч рублей

У актрисы Александры Урсуляк есть долг в размере 86 тысяч рублей, пишет Telegram-канал "Mash".
Она должна выплатить сумму столичным коммунальщикам и ГИБДД. Уточняется, что актриса не оплачивает штрафы и не платит за квартиру больше 6 месяцев.
Журналисты "Mash" решили узнать у Александры Усрусяк причины явления. Она ответила, что "всё дело в работе". Однако актриса заверила, что выплатит сумму после 26 апреля — тогда, когда завершится Московский международный кинофестиваль.
Как сообщалось ранее, Семён Трескунов* был должен около 10 тысяч рублей за коммунальные услуги.
* признан Минюстом РФ иноагентом.
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