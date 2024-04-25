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Актриса Александра Урсуляк задолжала столичным коммунальщикам и ГИБДД 86 тысяч рублей

Александра Урсуляк заверила, что выплатит долг в размере 86 тысяч рублей

0:46
Кино

У актрисы Александры Урсуляк есть долг в размере 86 тысяч рублей, пишет Telegram-канал "Mash".

Александра Урсуляк заверила, что выплатит долг в размере 86 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она должна выплатить сумму столичным коммунальщикам и ГИБДД. Уточняется, что актриса не оплачивает штрафы и не платит за квартиру больше 6 месяцев. 

Журналисты "Mash" решили узнать у Александры Усрусяк причины явления. Она ответила, что "всё дело в работе". Однако актриса заверила, что выплатит сумму после 26 апреля — тогда, когда завершится Московский международный кинофестиваль. 

Как сообщалось ранее, Семён Трескунов* был должен около 10 тысяч рублей за коммунальные услуги.

* признан Минюстом РФ иноагентом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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