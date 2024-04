Время проявления человеческих слабостей: Кирилл Кяро сыграет в детективном сериале "Черная графиня"

Начались съемки детективного сериала "Черная графиня", где главную роль сыграет популярный актер Кирилл Кяро. Сюжет сериала описывает уникальное театральное событие в Москве и Санкт-Петербурге, которое стирает границы между вымыслом и реальностью.

Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START is licensed under public domain