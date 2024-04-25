Время проявления человеческих слабостей: Кирилл Кяро сыграет в детективном сериале "Черная графиня"

Стартовали съемки детективного сериала "Черная графиня" с Кириллом Кяро

Начались съемки детективного сериала "Черная графиня", где главную роль сыграет популярный актер Кирилл Кяро. Сюжет сериала описывает уникальное театральное событие в Москве и Санкт-Петербурге, которое стирает границы между вымыслом и реальностью.

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Билеты на загадочные представления стоят дорого, но в желающих посетить их недостатка нет. Тщательно продуманные шоу устраиваются в таинственном поместье, куда зрители добираются на вертолете.

"Однажды во время представления, которое обычно начинается в 12 часов ночи, происходит трагедия, и участники оказываются изолированными от внешнего мира. Теперь приходит время проявления человеческих слабостей и пороков, а на первый план выходят личные качества каждого персонажа", — гласит синопсис сериала.

В сериале будет 8 серий. Когда он выйдет в эфир, пока неизвестно. Съемки продлятся до середины этого лета.