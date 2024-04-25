"Будет огромная пустота": звезды "Друзей" не могут решить, как встретить юбилей последнего эпизода без Мэттью Перри

В мае исполнится 20 лет со дня показа последнего эпизода "Друзей". После смерти Мэттью Перри его коллеги в замешательстве, как отметить это событие. Источник Us Weekly утверждает, что звезды культового сериала обсудят это в социальных сетях.
"Перспектива воссоединения или официальной встречи без Мэттью Перри горько-сладкая. Будет огромная пустота. Но они знают, что Мэттью хотел бы, чтобы они отпраздновали", — сказал источник Us Weekly.
Финальный эпизод "Друзей", собравший более 50 миллионов зрителей, вышел в эфир 6 мая 2004 года. Главные роли в сериале исполнили Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер.
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