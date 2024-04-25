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Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли какие у них планы на второго ребенка

Зепюр Брутян рассказала, что хочет родить второго ребенка от Павла Прилучного

Кино

Российский актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян рассказали о планах на второго ребенка.

Зепюр Брутян рассказала, что хочет родить второго ребенка от Павла Прилучного
Фото: YouTube канал Banda11801111 Прилучного by Скриншот видео YouTube канала Banda11801111 Прилучного is licensed under public domain

Пара призналась, что сейчас они переживают период невероятной близости и буквально не отрываются друг от друга. Даже не работе. Они вместе сыграли главные роли в фильме "Неприличные гости". Каждый из них рад делать сюрпризы для второй половинки и благодаря плавающему графику, им удается много времени проводить в кругу семьи.

Их общему сыну Микаэлю скоро годик и они подумывают о том, чтобы нанять ему няню. В их планах сначала вырастить старшего сына, а потом уже задумываться о втором ребенке. Хотя Зепюр уверена, что хочет дочь.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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