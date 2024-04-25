Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян раскрыли какие у них планы на второго ребенка

Российский актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян рассказали о планах на второго ребенка.
Пара призналась, что сейчас они переживают период невероятной близости и буквально не отрываются друг от друга. Даже не работе. Они вместе сыграли главные роли в фильме "Неприличные гости". Каждый из них рад делать сюрпризы для второй половинки и благодаря плавающему графику, им удается много времени проводить в кругу семьи.
Их общему сыну Микаэлю скоро годик и они подумывают о том, чтобы нанять ему няню. В их планах сначала вырастить старшего сына, а потом уже задумываться о втором ребенке. Хотя Зепюр уверена, что хочет дочь.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.