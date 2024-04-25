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Агата Муцениеце объяснила, почему именно сейчас опубликовала стихотворение, написанное после развода с Прилучным: причиной стала не тоска по бывшему мужу

Агата Муцениеце показала стихотворение, которое написала после развода с Прилучным

1:08
Кино

Агата Муцениеце решила показать поклонникам стихотворение, которое она написала четыре года назад вскоре после развода с Павлом Прилучным, и опубликовала его в своём Telegram-канале. В стихотворных строках актриса призналась, что ещё до разрыва с мужем предчувствовала, что они расстанутся.

Агата Муцениеце показала стихотворение, которое написала после развода с Прилучным
Фото: commons.wikimedia.org by Чорний Олександр is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"И слышу голос в микрофон, и голос этот мне знаком, и говорит он, словно зная, понятным, грубым языком, что истина совсем другая, и всё изменится потом. И тут я будто осознала, что голос этот — голос мой. И хочет он, чтоб услыхала всю правду от себя самой!" — написала Муцениеце.

Актриса заверила, что не тоскует по Прилучному, а стихотворением поделилась просто потому, что оно ей нравится. Когда Муцениеце перечитала его после долгого перерыва, она даже удивилась, что эти строки написала она сама.

Агата добавила, что люди не должны стыдиться того, что у них иногда бывают тяжёлые периоды в жизни, а если от этого появляются хорошие стихи, тогда точно всё не напрасно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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